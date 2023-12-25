Selahattin Demirtaş: Toprağa verilen 12 asker benim kardeşimdir

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain saldırı sonrası 12 askerimiz şehit düştü. Kobani davasının bugünkü duruşmasında savunma yapan Demirtaş, "Bizim içimiz yanıyor. Ben defalarca söyledim. Dün toprağa verilen 12 asker benim kardeşimdir. " dedi.

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7 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde PKK'nın saldırısı sonucu 12 askerin şehit olmasıyla ilgili olarak, "Bizim içimiz yanıyor. Ben defalarca söyledim. Dün toprağa verilen 12 asker benim kardeşimdir. Bu ülkenin yoksul halkının evlatlarıdır. Keşke barışı sağlayabilseydik, onlar yaşayabilselerdi" dedi.

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