Yatırımcılar dikkat! Borsa'da düşüş sonrası Özgür Demirtaş "Vallahi yazık!" diyerek uyardı

Borsa İstanbul'da yılın son günlerinde yaşanan düşüşler özellikle küçük yatırımcıyı derinden etkiledi. Ekonomist Özgür Demirtaş, yaşanan düşüşler sonrası yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

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Borsa yeni haftaya da düşüşle başlarken, yatırımcıların endişeleri de devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,57 değer kaybıyla 7.363,71 puandan tamamladı

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 193,9 puan azalışla 7.363,71 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 19 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,6, holding endeksi yüzde 2,11 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri değer kaybederken en çok kaybettiren yüzde 6 ile bilişim oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan düşüşler sonrası, "Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıya Yazık. Vallahi Yazık" paylaşımı yaptı. Paylaşımının devamında Demirtaş, şunları kaydetti:

"Twitter'da bir sürü Borsa hesabı var. Hepsi demiyorum ama bir kısmı, Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıların halini söylediğim zaman, Yok En dipte söyledi, Yok ters indikatör vs vs diyorlar. Çıkarları var. Kendileri Maldalar. Kimse Satmasın. Malları yükselsin istiyorlar. Bu Vicdani açıdan sorunlu bir durum.

Evet Borsa bundan sonra Yükselebilir de. AMA Kardeşim Adı üstünde Küçük Yatırımcı, Panik yapan Yatırımcı. Borsa böyle düşünce satan yatırımcı... 8 Milyon tane ufacık yatırımcıyı Borsaya çektiniz. Aldırdınız sonra panikle aşağıdan sattırdınız. Zarar etti insanlar. Yazık Değil mi? Günah Değil mi? Haksız mıyım? Allah aşkına Haksız mıyım?"