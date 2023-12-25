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Fenerbahçe'de Süper Kupa maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Süper Kupa maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık Cuma günü Galatasaray ile oynayacağı 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarına başladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda hücum varyasyonları gerçekleştirdi. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dün Galatasaray ile oynanan derbi maçta ilk 11’de görev alan oyuncular ise antrenmanı salonda yapılan yenilenme çalışmasıyla noktaladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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