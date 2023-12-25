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AKM'deki "Tablolar Konuşuyor Dijital Sergisi"ni 10 bin kişi ziyaret etti

AKM'deki "Tablolar Konuşuyor Dijital Sergisi"ni 10 bin kişi ziyaret etti

Türk Telekomun Mili Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu seçkisinden hazırladığı "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi" sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

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Türk Telekomdan yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılan, sesli betimleme, tablo yorumları ve ses efektlerine sahip eserlerden oluşan sergiyi, 10 bine yakın sanatsever ziyaret etti.

Başta görme engelliler olmak üzere, çeşitli derneklerin üyeleri ve Türk Telekomun az görenlere yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı çocukları da sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Görme engelli bireyler, AKM'de 3 hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayan sergide yer alan tabloları, "Telefon Kütüphanesi" uygulaması üzerinden sesli betimlemeli olarak dinleyebilecek.

"Herkes için, erişilebilir teknoloji için çalışmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Türkiye'ye Değer" çatısı altında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle eğitimden sanata, günlük yaşamdan teknolojiye her alanda fırsat eşitliği sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Sancaktaroğlu, serginin başta görme engelli sanatseverler olmak üzere 10 bine yakın sanatseverin ilgi odağı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşlarından, belediyelerin engelli ve sosyal yaşam merkezlerinden, görme engelli okullarından çok sayıda ziyaretçiyi sergimizde ağırladık. Türk Telekom'un Telefon Kütüphanesi uygulamasında yer alan Tablolar Konuşuyor bölümüne eklenen yeni bir koleksiyonu farklı bir konseptle tasarlayarak sanatseverlere sunduk. Türk Telekom olarak 'Türkiye'ye değer' projeler üreterek, herkes için erişilebilir teknoloji amaçlı çalışmaya devam ediyoruz."

Türk Telekomun Türkiye'ye Değer projeleri

Türkiye'nin ilk telefonda sesli kitap hizmeti olan Telefon Kütüphanesi uygulaması ile görme engellilerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldıran Türk Telekom, uygulama içinde yer alan İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma özellikleriyle de kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümler sunuyor.

Ayrıca Türk Telekom tarafından geliştirilen Kitaplara Ses uygulaması ile dileyen herkes görme engelliler için gönüllü olarak kitap seslendirebiliyor. Az gören çocukların 'erken müdahale eğitimleri' alarak görme yetilerini artırmalarını sağlayan Günışığı projesi ise çocukların toplumsal hayata eşit koşullarda katılmasını kolaylaştırıyor.

Görme ve işitme engelli sanatseverler, Türk Telekomun Sesli Adımlar uygulaması ile Atatürk Kültür Merkezi’nin açık ve kapalı tüm alanlarını, başka birinin yardımına gerek duymadan, ücretsiz ve operatör bağımsız, akıllı telefonlarına yükledikleri özel uygulama eşliğinde ziyaret edebiliyor.

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