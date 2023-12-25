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Devlet Bahçeli'den teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki: Takip etmeyeceğim

Devlet Bahçeli'den teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki: Takip etmeyeceğim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör saldırılarına karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki gösterip Genel Kurul'u terketti. Bahçeli, "Bütçe görüşmelerinde CHP'yi de takip etmeyeceğim. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum. " dedi.

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Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına karşı TBMM'de 4 partinin hazırladığı ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye tepkiler sürüyor.

TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.

Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.

Özgür Özel  bildiri eleştirilerine karşı ne yanıt vermişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Manisa'daki konutu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit haberleri geldiğinde "Milli Savunma Bakanı gelsin, Meclis'i bilgilendirsin." dediklerini belirterek, şöyle konuşmuştu:

"Sonra bildiri mi imzalayacağız, ortak tavır mı takınacağız, yanlışı, hatayı gidereceğiz, bir daha şehit gelmesin diye hep birlikte inisiyatif mi alacağız, bunu hep beraber konuşalım. Yanıt; 'Siz bildiriye imza atın.' Öyle yağma yok. Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde beş bin tane bildiriye imza atayım. Biz bildiriye imza atıyoruz, onlar bayrağı asıyorlar. Erdoğan propaganda yapıyor, bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz."

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bambaşka şeyler konuşuluyor Meclis'te. Sormak istiyoruz. 20 aydır Pençe-Kilit Operasyonu sürüyor, hedefleri neydi? Hedefe ulaşıldı mı, ulaşıldıysa niye oradayız, ulaşılmadıysa hedeflerine ulaşmama sebebi nedir? Soruyoruz; Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde kaç Mehmetçiğimiz var? Soruyoruz; 'Pençe Kilit Operasyonu Bölgesi'nde ilan edilen şehitlerin dışında şehidimiz var mı ya da bazı şehitlerimiz terör örgütünün elinde mi ya da canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz acaba terör örgütünün elinde mi?’ Bu soruları yanıtlamasını bekliyoruz ve bundan sonrası için yeni şehitlerin gelmemesi için askeri alanda yapılan tartışmaları sormak istiyoruz. Lojistik dezavantajlar olduğu söyleniyor. Askerlere zaman zaman yiyecek bile ulaştıramadığımız söyleniyor. Bölgeden bazen şehitlerimizi geri çekerken bile, şehitlerimizi geri getirmek istediğimizde bile diğer silah arkadaşlarının hayatlarının tehlikeye atıldığı söyleniyor. Bu sorulara cevap verilmesini istemek suç değil, hata değil, hakkımızdır, görevimizdir. Bundan sonra da şunu söylüyoruz. Hataları yapan soruları yanıtlamayan bir iktidarla aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup da ona meşruiyet kazandırmayacağız."

Sorulara cevap verilmesi halinde üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Özel, ezbere bir anlayışla hiçbir bildiriye imza atmayacaklarını söyledi.

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