Bursa’dan Muş’a gençlik merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kardeş şehir Muş’a kazandırılan ‘Bursa Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi’, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Abone ol

Daha iyi bir geleceği yakalayabilmek için gençlerin zamanını kütüphanelerde geçirmesi gerektiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Buralarda yetişecek gençlerimizin yarın iyi bir yerlere geldiğini görmek bizleri mutlu edecektir” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir ilişkilerinin kağıt üzerindeki protokollerde kalmadığının en güzel göstergesi olacak bir yatırımı Muş’ta hayata geçirdi. Muş Belediyesi ile kardeş şehir ilişkileri kapsamında bugüne kadar bölgeye altyapı yatırımları kapsamında çeşitli destekler sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Muş’a üç katlı bir gençlik ve eğitim merkezi kazandırdı.

Bursa-Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi adıyla inşa edilen tesiste, kadın ve erkek yüzme havuzları, bilgisayar odası, kütüphane, konferans salonu ve nikâh salonu bulunuyor. Muşlu gençlerin kendilerini geliştirebilecek sosyal, kültürel ve sportif her türlü etkinliği yapmalarına imkan sağlayacak tesisin temel atma törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Muş Valisi Avni Çakır, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, önceki dönem Muş Belediye Başkanı Necmettin Dede, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, Bursa’dan gelen işadamları ile dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Gençlere hayırlı olsun"

“Osmanlı’nın başkenti Bursa’dan bol bol selam getirdim” diyerek sözlerine başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sultan Alparslan’ın şehri Muş’ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Görevi boyunca birçok mutluluk yaşadığını ancak en özellerinden birisinin açılışında bulunmaktan heyecan duyduğunu ifade eden Başkan Alinur Aktaş, Bursa-Muş kardeşliğinin geçmiş dönemlerde başladığını hatırlattı. Başkan Aktaş, “Bursa, Osmanlı’yı kuran ve Osmanlı’nın ilk başkenti olan bir şehirdir. İlk 6 padişah, onlarca evliyayı ve Allah dostunu bağrında barındırıyor. 5 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Bursa’nın her cadde ve sokağında bunu teneffüs etmek mümkün. Ağabeylerimiz Allah razı olsun kardeşlik yolunu açtılar. Bizler de Başkan Feyat Asya ile birlikte devam ettiriyoruz. İki sene önce gençlik merkezi için bir istek oluşmuştu. Bursa’da onlarca böyle gençlik merkezi açtık. Her biri gençlerle dolup taşıyor. Yıldırım Belediyesi de benzer çalışmaları yapıyor. Tabir yerindeyse Bursa’da bir Muş nüfusu kadar Muşlu yaşıyor. O vatandaşlarımızın yürekleri iki şehir için çarpıyor. Bu güzel mekan gençlerimize ve Muş’un geleceğine hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Gençlerimizin dolu dolu olması gerekiyor”

Türkiye’nin 85 milyon nüfusuyla elinde önemli fırsatları barındıran güçlü bir ülke olduğunu belirten Başkan Aktaş, bu zor coğrafyada birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu anlattı. Türkiye’nin Muş’u ve Bursa’sı olduğu gibi 81 şehrinin de güzel olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Daha iyi bir geleceği yakalayabilmek için gençlerimizin kütüphanelerde olması, sporla yoğrulması gerekiyor. Gençlerimizin milli ve manevi değerler noktasında dolu dolu olması gerekiyor. İşte o mekanları hazırlamak lazım. Buralarda yetişecek gençlerimizin yarın iyi bir yerlere geldiğini görmek bizleri mutlu edecektir. Bu yüzden bu çalışmadan büyük heyecan duyuyorum” dedi.

Muş’tan Bursa’ya teşekkür

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bursa’dan kardeş Muş’a gelen tüm misafirlere “Hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başladı. Bursa ile Muş arasındaki kardeşlik hukukunun Türkiye’ye örnek olacak şekilde olduğunu söyleyen Feyat Asya, iki şehir arasındaki kardeşlik ilişkilerini geliştirmek için diyalogları sürekli sıkı tuttuklarını anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan gençlik merkezlerinden bir benzerinin Muş’a da kazandırıldığını hatırlatan Asya, “Şehrimizde belediyecilik adına fiziki anlamda çok şükür bir eksiğimiz kalmadı. Artık daha çok çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, engelli bireylere ve yaşlılara dokunacak aktiviteler içerisinde olmamız gerekiyor. Gönüllere dokunmanın çok farklı yolları olduğunu gördük. Bu şehrin gençlerine sahip çıkmak adına daha çok çalışmalıyız. Bu eksiklerimizi gidermek adına şehrimize Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırım çok kıymetli. Bu hizmet adına Muşlular adına Bursa’ya teşekkür ediyorum. Bu şehirdeki tüm vatandaşın gönüllerine dokunmak adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gençlik Merkezi’miz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Muş Valisi Avni Çakır, bir binadan çok daha fazla anlam taşıyan bir yatırımın açılışını yaptıklarını belirtti. Bursa’nın gönüllere dokunan bir şehir olduğunu ifade eden Çakır, “Bursa’dan bahsederken sanki bir yakınınızdan konuşuyormuş gibi hissedersiniz. Bir tarafta da Doğu Anadolu’nun en kadim ve en sıcak şehirlerinden olan huzur şehri Muş. İki şehir zaten ağabey kardeş olarak birbirine çok yakışıyor. Bizler ülke olarak bir ve beraberiz. Ülke olarak doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm şartlarımızı birbirine yaklaştırmalıyız. Bizim tüm gençlerimizi çok iyi yetiştirmeliyiz. Böylece ülkemiz çok daha güçlü olacaktır. Bu tür yatırımlar o yüzden önemlidir. Tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bursa’nın güzel insanlarını Muş’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını anlattı. Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Muş’ta da her alanda çok güzel hizmetlerin yapıldığını ifade eden Şimşek, “Osmanlı Başkenti Bursa ile Anadolu’nun kapısı Sultan Alparslan’ın şehri Muş arasında örnek bir kardeşlik var. Bu hizmetten dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Bir bina inşa etmekten ziyade gönül köprüsünü inşa etmek daha önemlidir. El ele vererek bayrağımızı daha yukarılara taşıyacağız. Selçuklu diyarından Osmanlı şehrine selam ediyoruz” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Muş’ta bulunmaktan büyük onur duyduklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehri Muş’a yaptığı yatırımı da çok anlamlı bulduğunu dile getiren Aydın, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Önceki dönem Muş belediye başkanı Necmettin Dede, geçmişle bugünün Muş’u kıyaslandığında yaşayanların şehirleriyle iftihar etmesi gerektiğini söyledi. Bursa ile Muş arasında gönül birlikteliğinin olmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Dede, bu kardeşliğin Türkiye’ye yayılmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle ‘Bursa Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi’ hizmete açıldı. Başkan Aktaş ve beraberindekiler merkezi gezerek gençlerle samimi bir ortamda sohbet etti.