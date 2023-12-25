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İHH, Suriye'de iç savaş mağduru ailelere 770 ton kömür dağıttı

İHH, Suriye'de iç savaş mağduru ailelere 770 ton kömür dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kış kampanyası kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki İdlib, Azez ve Cerablus bölgelerindeki iç savaş mağduru 2 bin 567 aileye 770 ton kömür dağıttı.

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İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yakup Işık, yaptığı açıklamada, "İyilik Soğuk Geçirmez'' sloganıyla başlatılan kış kampanyası kapsamında Suriye'deki iç savaş mağduru ailelere yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib, Azez ve Cerablus bölgelerindeki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine aralık ayı kış yardım programı çerçevesinde 770 ton kömür dağıtımı yapıldığını belirten Işık, "Bu dağıtımımızdan 2 bin 567 aile istifade etti." dedi.

Kış yardım çalışmalarının devam edeceğini anlatan Işık, "Battaniye, sünger yatak, soba, mont ve çizme gibi kış mevsiminde özellikle kamplarda yaşayan insanların ihtiyaç duyduğu malzemelerin dağıtımını da sürdürüyoruz. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

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