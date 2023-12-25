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AK Partili isim duyurdu! Cep telefonları ve otomobiller için yeni karar 2024'te geçerli

AK Partili isim duyurdu! Cep telefonları ve otomobiller için yeni karar 2024'te geçerli

Yurt dışı telefon kullananlar için müjdeli haber AK Parti’den geldi. Buna göre 4 ay olan yurt dışı telefon kullanma süresi 6 aya uzatıldı. E-devlet üzerinden “Geçici haberleşme” için başvuru yaparak süre uzatılabiliyor. Ancak bu iki defaya mahsus olmak üzere 30 gün uzatılacak.

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2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde AK Parti’nin vaatlerinden biri, yurt dışından getirilen mobil cihazların IMEI kayıt sürelerinin yurt dışında yaşayan vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkarılmasıydı.

Konuya ilişkin açıklama AK Parti’den geldi. Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya resmi Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; “Bir müjdemiz de yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili. Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-devlet üzerinden “Geçici haberleşme” için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahus olarak 30’ar gün uzatılabilecek” ifadelerini kullandı.

1 yıla kadar uzatmak mümkün 

Normalde bu süre 4 ay boyunca geçerliydi. Artık 6 ay boyunca telefon ülkemize girip hat takıldığında 6 ay boyunca kullanılabilecek. Bu normal SIM ve e-SIM için geçerli olacak. Yani çift hatlı bir telefon alırsanız 6 ay boyunca normal SIM ve 6 ay boyunca daha e-SIM ile telefonu 1 yıl kullanabileceksiniz.

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