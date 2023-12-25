Bu nasıl manyaklık! Kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! Direğe bağlayıp işkence ettiler...

MUĞLA'da kan donduran olay! Milas ilçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde 34 yaşlarındaki bir erkeğe kadın kıyafeti giydirip makyaj yapan 4-5 kişilik grup, bu kişiye cinsel istismarda bulunup tecavüz etti. Ardından direğe bağlayıp işkence ederek öldürdüler. Yaralı halde direğe bağlı halde bırakıp gittiler.

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Milas – İzmir karayolu üzerindeki Köşk Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda 34 yaşlarındaki bir erkeği konuşmak için bulundukları yere telefonla çağıran 4-5 kişilik grup, bu kişiyi silah tehdidi ile etkisiz hale getirdi. Ardından ise inanılmaz bir vahşete imza attılar.

Kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, silah zoruyla çırılçıplak soydukları adamın parmaklarına da oje süren kişiler, kadın kıyafeti giydirdikleri erkeğe, defalarca tecavüz ettiler. Olay, vatandaşların direğe bağlı yaralı bir erkeği görüp güvenlik ve sağlık birimlerine bildirmesiyle ortaya çıktı.

Yaralı halde ilk ifadesini verdi

Direğe bağlanmış bu kişinin üzerinde kadın kıyafetinin olduğu, makyaj yapıldığı görüldü. Yaralı halde bulunan adam, ilk ifadesi vahşetin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Anlattığına göre her şey bu kişinin çağrıldığı yerde silahla tehdit edilerek etkisiz hale getirilmesiyle başladı.

Direğe bağlayıp işkence yaptılar

Kaçırdıkları bu kişiye bağladıkları direkte işkence yapan caniler, kanlar içindeki mağduru olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı. Yaralı, ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tecavüz nedeniyle kalın bağırsağı yırtılmış

Hastanedeki tespitte kalın bağırsağının yırtıldığı anlaşılan ve ağır fiziksel yaralanmaların izlerini taşıyan mağdur, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Jandarma bölgedeki bir marangoz atölyesinin güvenlik kamerasından tespit ettiği olayın faillerini yakalamak çalışma başlattı

Muhtar yaşananları anlattı

Köşk Mahallesi Muhtarı Gürsel İnce, “Olayı duyunca şoke olduk. Ancak mağdur veya şüpheliler köyümüzden değil, öyle olsa olayı duyardık, bizim de yeni haberimiz oldu. Yol kenarında marangoz atölyelerinin yanında olmuş, kameralar da olayı görüntülemiş bu kadarını biliyoruz” diye konuştu.