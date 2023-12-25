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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 10 mütercim tercüman alınacak!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 10 mütercim tercüman alınacak!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca iletişim faaliyetlerinde, tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve özellikle tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alınacak.

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Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, personel alımı, merkez teşkilatında boş bulunan, Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B Maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde yapılacak.

Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; 4'ü İngilizce, diğerleri Fransızca, İspanyolca, Arapça, Bulgarca, Ermenice ve İbranice dillerinde toplam 10 mütercim tercüman istihdam edilecek.

Adaylarda aranan şartlara ilişkin ilan bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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