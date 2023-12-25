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Meral Akşener, Divan Üyeleriyle bir araya geldi

Meral Akşener, Divan Üyeleriyle bir araya geldi

İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri konuşulurken terör operasyonlarıyla ilgili son durum masaya yatırıldı.

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İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri saat 14.00'te İyi Parti Genel Merkezi ek binasında bir araya geldi. Toplantıda Meral Akşener'in Uşak ve Nevşehir'de verdiği mesajların yansımaları konuşuldu.

İl ziyaret programı ve saha çalışmaları kapsamında ilgili planlama gözden geçirildi.

Başkanlık Divanı üyeleri, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri de ele aldı. Terör operasyonlarıyla ilgili son durum masaya yatırıldı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu toplantıya ilişkin basın açıklaması yapacak.

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