Araç muayenelerine dev zam! İşte muayene ücretlerinde son durum

Araç muayene ücretlerine yeni yılla beraber büyük zam uygulanacak. Araç muayenelerinin 2024 yılındaki ücretleri netleşti. Olumsuz ekonomik şartların ardından enflasyonun etkisiyle verilen zam, araç sahiplerini şoka uğrattı. İşte 2024 yılı için belirlenen muayene fiyatları..

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Türkiye'de bir çok sektöre arka arkaya zam yağarken, araç muayene fiyatları da bundan nasibini aldı.1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak araç muayene ücretleri 2023 ve 2024 yılları için yeniden belirlenerek TÜVTÜRK'ün resmi sitesinde yayınlandı. Bu yeni ücretler araç sahiplerinin omuzlarındaki yükü daha da artıracak.

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet sınıfındaki araçlar için muayene ücreti 586,50 TL olacak.

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork sınıfındaki araçlar için ise muayene ücreti 1.149,60 TL olarak belirlendi.

İşte yeni ücret tarifesi

2024 yılında ise araçların değerleme oranına bağlı olarak muayene ücretlerinde artış olacak. Yeni ücret tarifesine göre,

Traktör (Römorklu, Römorksuz) için 927,06 TL,

Motosiklet ve Motorlu Bisiklet için 1.854,12 TL,

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için ise 1.821,66 TL muayene ücreti ödenecek.

Egzoz muayene ücreti, 2023 yılında 282,50 TL olarak belirlenmiş olmasına rağmen, 2024 yılında yeniden değerleme oranı nedeniyle 422,72 TL'ye yükselecek.

Araç sahiplerinin araçlarını zamanında muayene ettirmeleri ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri çok önemlidir.