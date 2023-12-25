BIST 7.250
DOLAR 29,17
EURO 32,04
ALTIN 1.920,91
HABER /  GÜNCEL

Araç muayenelerine dev zam! İşte muayene ücretlerinde son durum

Araç muayenelerine dev zam! İşte muayene ücretlerinde son durum

Araç muayene ücretlerine yeni yılla beraber büyük zam uygulanacak. Araç muayenelerinin 2024 yılındaki ücretleri netleşti. Olumsuz ekonomik şartların ardından enflasyonun etkisiyle verilen zam, araç sahiplerini şoka uğrattı. İşte 2024 yılı için belirlenen muayene fiyatları..

Abone ol

Türkiye'de bir çok sektöre arka arkaya zam yağarken, araç muayene fiyatları da bundan nasibini aldı.1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak araç muayene ücretleri 2023 ve 2024 yılları için yeniden belirlenerek TÜVTÜRK'ün resmi sitesinde yayınlandı. Bu yeni ücretler araç sahiplerinin omuzlarındaki yükü daha da artıracak.

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet sınıfındaki araçlar için muayene ücreti 586,50 TL olacak.

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork sınıfındaki araçlar için ise muayene ücreti 1.149,60 TL olarak belirlendi.

İşte yeni ücret tarifesi

2024 yılında ise araçların değerleme oranına bağlı olarak muayene ücretlerinde artış olacak. Yeni ücret tarifesine göre,

Traktör (Römorklu, Römorksuz) için 927,06 TL,

Motosiklet ve Motorlu Bisiklet için 1.854,12 TL,

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için ise 1.821,66 TL muayene ücreti ödenecek.

Egzoz muayene ücreti, 2023 yılında 282,50 TL olarak belirlenmiş olmasına rağmen, 2024 yılında yeniden değerleme oranı nedeniyle 422,72 TL'ye yükselecek.

Araç sahiplerinin araçlarını zamanında muayene ettirmeleri ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri çok önemlidir.

ÖNCEKİ HABERLER
9 binden fazla Filistinli tedavi edilemediği için hayatını kaybetti!
9 binden fazla Filistinli tedavi edilemediği için hayatını kaybetti!
Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Dezenformasyon Bülteni'nin 105. sayısı yayımlandı
Dezenformasyon Bülteni'nin 105. sayısı yayımlandı
Soma'daki maden faciasıyla ilgili 9 yıl sonra 24 kamu görevlisine dava açıldı!
Soma'daki maden faciasıyla ilgili 9 yıl sonra 24 kamu görevlisine dava açıldı!
Cinayetten kesinleşmiş hapis cezası vardı! Firari hükümlü yakalandı!
Cinayetten kesinleşmiş hapis cezası vardı! Firari hükümlü yakalandı!
Diyarbakır'da istinat duvarı çöktü! 2 işçi altında kaldı!
Diyarbakır'da istinat duvarı çöktü! 2 işçi altında kaldı!
Polisten kaçan araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı!
Polisten kaçan araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı!
Dolmuş cayır cayır yandı! Minibüsten geriye demir yığını kaldı
Dolmuş cayır cayır yandı! Minibüsten geriye demir yığını kaldı
Kiracıları üzen haber yalan çıktı! "Mehmet Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı" iddiası yalanlandı
Kiracıları üzen haber yalan çıktı! "Mehmet Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı" iddiası yalanlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 10 mütercim tercüman alınacak!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 10 mütercim tercüman alınacak!
Önce tartıştığı ablasını öldürdü, sonra intihar etti!
Önce tartıştığı ablasını öldürdü, sonra intihar etti!
Organlarımız bizden daha hızlı yaşlanıyor!
Organlarımız bizden daha hızlı yaşlanıyor!