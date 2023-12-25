Dezenformasyon Bülteni'nin 105. sayısı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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Merkez, Dezenformasyon Bülteni'nin 105. sayısını yayımladı.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Efes Selçuk Belediyesi, 50 yıldır işlettiği Meryem Ana Evi alanından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahliye ediliyor" başlıklı haberlerin manipülasyon içerdiği belirtildi.

İzmir'in Selçuk ilçesi sınırlarında bulunan ve Meryemana Tabiat Parkı'nda yer alan otoparkın işletme sürecinin, "belediyenin Hz. Meryem Ana Evi'nden tahliyesi" gibi servis edildiği aktarılan bültende, Hz. Meryem Ana Evi'nin, tabiat parkının dışında olduğu, özel mülkiyete konu alanda kaldığı ifade edildi.

Bültende, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca söz konusu belediye tarafından dillendirilen Kültür Parkı da yine özel mülkiyete konu alanda yer almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle Selçuk Belediyesi tarafından işletilen bahse konu otopark alanıyla ilgili, 1997'den 22 Aralık 2023'e kadar birçok kez kullanım izni uzatımı yapılmıştır. Son izin süresi 22 Aralık 2023'te sona ermiş, Selçuk Belediyesi de arazi kullanım izninin uzatılması için yeniden başvuruda bulunmuştur. Ancak başvurunun eksik evrakla yapıldığı belirlenmiştir. Kullanım süresi sona eren alanla ilgili eksik belgelerin tamamlanması beklenmektedir. Belediyenin eksik evrakları tamamlamasının ardından başvuru tekrar değerlendirilecektir."

"Hamas tüm Hristiyanları bölgeden sürdü, Gazze'de kilise yok" iddiası

İsrailli Batı Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum'un katıldığı bir radyo yayınında, iki kişinin hayatını kaybettiği Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne yönelik saldırıyla ilgili soruya, "Gazze'de kilise yok, Hamas tarafından sürüldükleri için Hıristiyan da yok" şeklinde cevap verdiği belirtilen bültende, Gazze'de bulunan Hristiyan topluluğunun, dünyanın en eski Hristiyan topluluklarından biri olduğu aktarıldı.

Bültende, farklı inançlardan insanların Filistinliler tarafından sürülmesinin söz konusu olmadığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden topçu atışları ve hava bombardımanının, Gazze'deki tarihi evleri, camileri, kiliseleri, kütüphaneleri, pazarları ve eğitim tesislerini de hedef aldığı, Hassan-Nahoum'un iddiasının da tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi.

"Ehliyet ve kimlik kartlarını 31 Aralık 2023'e kadar yenilemeyenlere ceza kesilecek" iddiası

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İddia edilenin aksine nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olduğu, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarihin bulunmadığı bildirilen bültende, konuyla ilgili şunlar kaydedildi:

"Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2023 değil 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili merak edilen tüm bilgilere, 'Sıkça Sorulan Sorular' kısmında yer verilmiştir."

"Hemşirelerden yaşlı hastaya yönelik saldırı" iddiası

Bültende, Müslümanları hedef alan bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Türkiye'de ırkçılık yükseliyor: Hemşirelerden yaşlı hastaya yönelik korkunç saldırı" iddiasının doğru olmadığı aktarıldı.

Bültende, Kasım 2022'den beri dolaşımda olan iddiaya konu görüntülerin, Kosova'nın kuzeyinde yer alan İpek (Peja) kentindeki bir akıl hastanesinde kaydedildiğinin tespit edildiği bildirildi.

"İsrailli askerlerin Hamas ile yüz yüze çarpışması" iddiasıyla paylaşılan görüntüler

Bültende, İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan ve İsrail medyasında, "Askerlerimizin Hamas ile yüz yüze çarpışmasından" iddiasıyla yer alan görüntülerin manipülasyon içerdiği belirtildi.

Görüntüler incelendiğinde İsrail askerlerinin duvarlara, boş arazilere, boş kapı ve pencerelere gelişigüzel ateş açtığının açıkça görüldüğü aktarılan bültende, şöyle denildi:

"Yolda yürüyen İsrail askerleri, herhangi bir biçimde siper veya hedef almadan boşluğa doğru rastgele ateş açmaktadır. Görüntülerde bir İsrail askeri bir evin bahçesine el bombası atarken yanındaki asker birdenbire ateş etmeye başlamaktadır. Askeri disiplinden uzak rahat davranışlar, görüntülerin bir çatışma görüntüsü değil, kurgu görüntü olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca görüntülerin genelinde, boşluğa doğru ateş eden İsrail askerlerinin silah seslerinden başka silah sesi duyulmamaktadır."

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından "Hamas, insanları binanın çatısından atarak infaz ediyor" iddiasıyla yayımlanan görüntülerin doğru olmadığı, bunların terör örgütü DEAŞ'ın 2015'te Irak'ın Felluce kentinde gerçekleştirdiği infazları gösterdiği ifade edildi.

"Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiası

Bültende, İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiasının doğru olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Bahse konu görüntülerin ekim ayında sosyal medya mecralarında Faslı aktör Karim Doniazalle tarafından paylaşıldığı ve orijinal bir filmin kamera arkası görüntüleri olduğu belirtilen bültende, görüntülerin iddia edildiği gibi Filistin'deki İsrail saldırılarıyla bir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

Türkiye'nin terörizmin finansmanıyla mücadelesine ilişkin haberler

Bültende, Jo Becker ve Justin Scheck tarafından kaleme alınan 16 Aralık tarihli New York Times makalesinin, Türkiye'nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin manipülatif bilgiler içerdiği belirtildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi birçok düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından izlenen Türk finansal sisteminin, ulusal mevzuatla ve uluslararası yükümlülüklerle tam uyumlu faaliyet gösterdiği kaydedilen bültende, Türk makamlarının, bahse konu makalede geçen tüm gerçek ve tüzel kişilerin finansal faaliyet ve durumlarını ayrıntılı incelediği, Türkiye'nin finansal sisteminin suistimal edilmediğinin belirlendiği ve iddiaya konu şirketin önemli bir finansal malvarlığı çıkışının olmamasının da iddiaları çürüttüğü aktarıldı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarındaki, "Diyanet İşleri Başkanlığı faiz düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 'faiz almak da vermek de haram olmaktan çıkarılmıştır' ibaresi yer aldı" iddiasının doğru olmadığı bildirilerek, "22 Haziran 2023 tarihli 32229 sayılı ve 24 Haziran 2023 tarihli 32231 sayılı Resmi Gazete suretlerinde böyle bir kararnamenin bulunmadığı ve paylaşılan görselin sahte olduğu tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.