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HABER /  POLİTİKA

Bolu Belediye Başkanı Özcan, 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu

Bolu Belediye Başkanı Özcan, 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 12 askerin şehit olması nedeniyle kentte 7 günlük yas ilan ederek planlanan yılbaşı eğlencelerinin iptal olduğunu açıkladı.

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK üyeleri ile yaşanan çatışmada 12 askerin şehit olmasının ardından Tanju Özcan, Bolu'da 7 günlük yas ilan ettiklerini açıkladı. Başkan Özcan, "Yılbaşı akşamı yapmayı planladığımız Emir Can İğrek konseri ve canlı müzik programları dahil tüm eğlence aktiviteleri belediyemizin yetki sahası içinde yasaklanmıştır. Karar, şehit ailelerinin acısını paylaşmak adına alındı.

Şehit ailelerimizin acısını paylaşmak adına Bolu Belediye Başkanı olarak Bolu Belediyesi sınırları içerisinde 7 günlük yas ilan ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, yüce milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Yas kararına uymayanlar hakkında gerekli hukuki ve cezai yaptırımlar tereddütsüz şekilde idaremizce uygulanacaktır" dedi.

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