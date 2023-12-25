Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'de

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, komuta kademesiyle birlikte Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda devam eden operasyonlara dair bilgi aldı, talimatlar verdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor.

Bu mücadelede bir kez daha yüreğimiz yandı.

Geçen hafta Pençe-Kilit operasyon bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle yaşanan çatışmalarda 12 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı.

Kaçmaya çalışan teröristlere anında karşılık verildi. Şimdiye kadar 26 terörist öldürülürken, operasyonlar devam ediyor.

Bakan Güler, komuta kademesiyle Hakkari'ye geçti

Bu gelişmelerine ardından, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkâri’ye gitti.

Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı’na inen Bakan Yaşar Güler, buradan helikopter ile Hakkâri’deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti.

Bakan Güler, talimatlarda bulundu

Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.