İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayı istifa etti

Meral Akşener tarafından İstanbul'da İyi Parti'nin Tuzla Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen İBB Meclis üyesi Akın Gürkan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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İyi Parti'de yaşanan istifa dalgasının ardı arkası kesilmiyor. Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İyi Parti'de 6 milletvekili istifa etti.

Milletvekillerinin yanı sıra istifa furyası, İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki Meclis grubuna da sıçradı.

Önce milletvekillerinin istifaları gelmeye başladı

Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini savunan İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa etti.

Kararın ardından İBB İyi Parti Grubu Grup Başkanvekili seçmek için toplandı ve 7 Meclis üyesi yeniden İbrahim Özkan’ın Grup Başkanvekili olması için oy kullandı.

Özkan ve 7 üye partiden ayrıldı

Böylece Akşener’in grup başkanvekili görevinden istifası istediği Özkan, yeniden Grup Başkanvekili oldu.

İyi Parti, üyelerin teamüle aykırı davrandığını iddia ederek kararı alan 7 üyenin disipline sevk edildiğini açıkladı.

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İbrahim Özkan ve 5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi istifa etti.

İyi Parti İBB Meclisi'nde bir istifa daha: Tuzla Belediye başkan adayıydı

İyi Parti'nin İBB Meclisi'nde yaşanan istifa depreminde son olarak yeni bir gelişme yaşandı.

İyi Parti'nin İBB Meclis üyesi Akın Gürkan da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Öte yandan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akın Gürkan’ı 22 Kasım’da İstanbul-Tuzla Belediye başkan adayı olarak ilan etmişti.