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Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören

Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Hakkari'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı.

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Türkiye, geçen hafta vatan savunmasında kaybettiği 12 şehidine ağlıyor..

İlk çatışmada şehit verdiğimiz 6 askerimizin naaşları, törenle memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Teğmen Ramazan Günay (24), Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın (22) şehit oldu.

Şehitler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehitler, dualarla memleketlerine gönderildiler

Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından öz geçmişleri okundu. Yapılan duaların ardından Piyade Teğmen Ramazan Günay; İzmir'e, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan; Denizli'nin Tavas ilçesine, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı; Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca Tokat'ın Almus ilçesine, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu; Sinop'un Boyabat ilçesine ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'ya gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova Selehattin Eyübbi Havaalanına gönderildi. Şehitler buradan da memleketlerine uğurlanacak.

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