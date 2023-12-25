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Netanyahu Gazze'de askerleri ziyaret etti! Orduya söz verdi

Netanyahu Gazze'de askerleri ziyaret etti! Orduya söz verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki İsrail askerlerini ziyaret etti.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde konuşlandırılan İsrail askerlerini ziyaret etti.

Netanyahu yaptığı açıklamada, “Size söyleyeceğim iki şey var: Birincisi güvenliğinizi ve hayatlarınızı korumak için her şeyi yapacağız. Bu görevi tamamlamak istiyoruz ama sizi mümkün olduğunca korumak da istiyoruz. İkinci olarak, durmayacağız. Bu sonuna kadar devam edecek” dedi.

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