BIST 7.265
DOLAR 29,12
EURO 32,13
ALTIN 1.922,51
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'dan derbide tartışma yaratan pozisyon hakkında açıklama!

Galatasaray'dan derbide tartışma yaratan pozisyon hakkında açıklama!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Alexander Djiku ve Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyonla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Abone ol

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik derbi maçı golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 44'e çıkardı. Ancak dev derbide yaşanan bir pozisyon maçın adeta önüne geçti.

Derbide dakikalar 24'ü gösterdiğinde Fenerbahçe ceza alanında Alexander Djiku ile girdiği mücadelenin ardından yerde kalan Mauro Icardi kısa süreli bir sakatlık yaşadıktan sonra tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.

Galatasaray cephesi pozisyonu itiraz ederken hakem oyunu sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, derbide Djiku ve Icardi arasında yaşanan pozisyonla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"Hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur"

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir.

Saygılarımızla.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasımpaşa - Rizespor maçında kazanan yok
Kasımpaşa - Rizespor maçında kazanan yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralı askerlerle ilgili bilgi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralı askerlerle ilgili bilgi verdi
İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana her gün en az 106 çocuk öldürdü
İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana her gün en az 106 çocuk öldürdü
Rosbank, Fransız şirketin varlıklarını alıyor
Rosbank, Fransız şirketin varlıklarını alıyor
Netanyahu Gazze'de askerleri ziyaret etti! Orduya söz verdi
Netanyahu Gazze'de askerleri ziyaret etti! Orduya söz verdi
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Musevi, İsrail saldırısında öldürüldü
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Musevi, İsrail saldırısında öldürüldü
Bakan Özhaseki: Teröristlerle savaşırken, TBMM'de sözcülüklerini yapanlar var
Bakan Özhaseki: Teröristlerle savaşırken, TBMM'de sözcülüklerini yapanlar var
Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören
Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören
İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayı istifa etti
İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayı istifa etti
Bolu Belediye Başkanı Özcan, 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu
Bolu Belediye Başkanı Özcan, 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'de
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'de