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Kasımpaşa - Rizespor maçında kazanan yok

Kasımpaşa - Rizespor maçında kazanan yok

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa evinde Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada 4 gol çıkarken kazanan olmadı. Maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Kasımpaşa, 30. dakikada Haris Hajradinovic ile 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor, bu gole 45+2. dakikada Adolfo Gaich ile karşılık verdi ve maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Kasımpaşa, 60. dakikada bu kez Nuno Da Dosta ile 2-1 öne geçti. Rizespor, bu gole yine Gaich ile 73. dakikada cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 tamamlandı.

Kasımpaşa penaltı kaçırdı

Öte yandan Kasımpaşa, mücadelede bir penaltı atışından yararlamadı. İstanbul temsilcisinde 17. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Aytaç Kara, kaleci Gökhan Akkan'ı geçemedi.

Kasımpaşa, haftaya Beşiktaş'la karşılaşacak

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 26, Kasımpaşa ise 23 yaptı.

Rizespor, ligde bir sonraki maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanına gidecek.

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