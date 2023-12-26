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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

510 hakim ve savcının görev yeri değişti

Buna göre, HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Atama kararnamesinin tam metni için tıklayınız...

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