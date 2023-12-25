BIST 7.265
DOLAR 29,18
EURO 32,02
ALTIN 1.926,35
HABER /  GÜNCEL

Bodrum'da 72 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da 72 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı.

Abone ol

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler tarafından lastik botlardaki 72 göçmen yakalandı.

Öte yandan, Bodrum açıklarında sahil güvenlik tarafından can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 22 göçmeni kurtardı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te fırtına direkleri devirdi: 18 köye elektrik verilemiyor
Karabük'te fırtına direkleri devirdi: 18 köye elektrik verilemiyor
Nijerya'da silahlı gruplar köyleri bastı: 100'den fazla ölü var
Nijerya'da silahlı gruplar köyleri bastı: 100'den fazla ölü var
2024 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi
2024 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi
Erdoğan'dan CHP'ye: Örgütün siyasi uzantısı gibi davrananı ciddiye almıyoruz
Erdoğan'dan CHP'ye: Örgütün siyasi uzantısı gibi davrananı ciddiye almıyoruz
Galatasaray'dan derbide tartışma yaratan pozisyon hakkında açıklama!
Galatasaray'dan derbide tartışma yaratan pozisyon hakkında açıklama!
Kasımpaşa - Rizespor maçında kazanan yok
Kasımpaşa - Rizespor maçında kazanan yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralı askerlerle ilgili bilgi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralı askerlerle ilgili bilgi verdi
İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana her gün en az 106 çocuk öldürdü
İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana her gün en az 106 çocuk öldürdü
Rosbank, Fransız şirketin varlıklarını alıyor
Rosbank, Fransız şirketin varlıklarını alıyor
Netanyahu Gazze'de askerleri ziyaret etti! Orduya söz verdi
Netanyahu Gazze'de askerleri ziyaret etti! Orduya söz verdi
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Musevi, İsrail saldırısında öldürüldü
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Musevi, İsrail saldırısında öldürüldü
Bakan Özhaseki: Teröristlerle savaşırken, TBMM'de sözcülüklerini yapanlar var
Bakan Özhaseki: Teröristlerle savaşırken, TBMM'de sözcülüklerini yapanlar var