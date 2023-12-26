İsrail, İran'lı komutanı öldürdü! İran'dan "Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli" tehdidi

İSRAİL, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda, İran Devrim Muhafızları'nın önemli komutanlarından Razi Musevi’yi öldürdü. Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşı olan Musevi'nin öldürülmesine İran'dan tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Reisi "Bunun bedelini kesinlikle ödeyecekler” derken, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, “Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli” tehdidi savurdu.

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İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye’deki komutanlarından Razi Musevi’nin, İsrail’in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İsrail saldırısında öldürülen Musevi'nin, Suriye’de "askeri danışman" olarak görev yaptığı ve 2020’de Irak'ta, ABD’nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından olduğunu aktardı.

Devrim Muhafızları: Kıdemli Danışman'dı...

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun "kıdemli askeri danışmanı" olduğu ifade edilen Musevi'nin, 2020'de, ABD’nin Irak'taki saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin silah arkadaşlarından biri olduğu ve Suriye'deki sözde direniş cephesine destek vermekten sorumlu olduğu bilgisi verildi. Açıklamada, "Gaspçı ve korkak Siyonist rejim (İsrail) bu suçun bedelini kesinlikle ödeyecektir." denildi.

Reisi: Bedelini mutlaka ödeyecekler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Suriye'de öldürülen İranlı komutan için taziye mesajı yayınladı. Reisi mesajında, "Bu eylem, şüphesiz gaspçı Siyonistlerin bölgedeki hayal kırıklığının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir. Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

Evi 3 füzeyle hedef alındı

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, "Kendisi, burada diplomatik pasaportu ve diplomatik ikametgahı bulunan ülkemizin büyükelçiliğinin diplomatı ve ikinci danışmandı." diye konuştu. Musevi'nin yerel saatle 14.00 sularında büyükelçilik binasında bulunduğunu daha sonra Zeynebiye Mahallesi'ndeki evine gittiğini aktaran Ekberi, "Öğleden sonra 16.20'de evi Siyonist rejim tarafından fırlatılan 3 füzeyle hedef alındı." dedi. İranlı Büyükelçi, Musevi'nin eşinin öğretmen olduğunu ve o sırada evde bulunmadığını aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Razi Musevi’nin öldürülmesine “Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli” şeklinde tepki verdi. Abdullahiyan, Musevi’yi, ülkesinin “Suriye'de terörle mücadele danışmanı” olarak nitelendirdi.

Daha önce de İsrail'in hedefi olmuştu

Öte yandan devlet televizyonuna konuşan üst düzey askeri yetkililerden Hüseyin Polark, öldürülen İranlı komutanın önceki yıllarda İsrail tarafından düzenlenen 2 suikast girişimini atlattığını söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık'ta da Suriye’de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.