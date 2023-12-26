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Fırtınada düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Fırtınada düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir adam çıkan fırtınada aracının üstüne düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan o anları izleyen Emrah Erdem, “Çatının arabama düştüğüne sevindim” dedi.

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Geçen Cumartesi akşamı ilçede etkili olan fırtınada kopan çatılar iki aracın üstüne düştü. Yeni Mahalle’de bir binadan kopan çatı nedeniyle hafif ticari araçta hasar oluştu. O sırada etrafa dağılan kutuları toplamaya çalışan işyeri sahibi Emrah Erdem aracının üstüne düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

“Çatının arabama düştüğüne sevindim”
O görüntüleri endişeyle izleyen Erdem, “Mal canın yongasıdır. Ama canımızı araba kurtardı. Çatının arabama düştüğüne sevindim” diye konuştu.
Fırtına anında herkesin panik yaşadığını anlatan 38 yaşındaki Erdem, “O anda beş kişiydik. Araba olmasaydı bir faciaya dönüşebilirdi. Allah’a şükrettim” şeklinde konuştu.

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