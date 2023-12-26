AK Parti'de İstanbul adayı sayısı ikiye indi! İzmir'e eski bakan gidiyor iddiası! İşte o isimler...

AK Parti'nin İstanbul konusunda yerel seçim çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu belirtiliyor. "Geriye kimin aday olacağı kaldı" deyip son düzlüğe kalan iki ismi verdi...

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Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, AK Parti'nin İstanbul konusunda yerel seçim çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu belirterek, "Geriye kimin aday olacağı kaldı. İstanbul için Murat Kurum ve Tevfik Göksu isimleri ön planda gözüküyor" dedi. "Ankara ve İzmir için de anketler, yoklamalar devam ediyor" diyen Sipahi, şunları kaydetti:

İzmir'de Hamza Dağ güçlü ama...

"İzmir için düne kadar en çok Hamza Dağ ismi konuşuluyordu. Hâlâ da öyle... Ama İstanbul’a ayrı bir önem veren AK Parti’nin; Dağ’a özel bir görev vereceği, kampanyanın yürütülmesinde kendisine ihtiyaç olduğu da konuşuluyor. Siyasette denklemlerin her an değişebileceğini unutmamak gerekir.

İki eski bakanın ismi gündemde...

Bu özel görevlerden biri Hamza Dağ’a verilecekse; İzmir için konuşulan üç isim öne çıkıyor. Tarım eski Bakanı Bekir Pakdemirli, Ekonomi eski Bakanı ve İzmir Büyükşehir adayı Nihat Zeybekçi, AK Parti Genel Başkanı Hamza Dağ ve İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı..."