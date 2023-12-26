En son İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu rakiplerine fark attı! İYİ Parti'ye tabanından kötü haber
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler yaklaşırken anketler de peş peşe geliyor. AK Parti'nin İstanbl adayının kim olacağı merakla beklenirken, Metropoll Araştırma, muhtemel adaylar üzerinden Ekrem İmamoğlu anketi yaptı. Ekrem İmamoğlu, muhtemel rakiplerine fark atarken, İYİ Parti tabanının Genel Merkez'in tek başına seçime girme kararına rağmen yüzde 880 oranında İmamoğlu'na destek vermesi dikkat çekti.
Metropoll Araştırma, İstanbul için yaptığı anketin sonuçları ortaya çıktı. Sözcü'den İsmail Saymaz, Metropoll anketine göre, Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin muhtemel 3 adayına karşı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi rahat önde götürdüğünü yazdı.
MetroPoll Araştırma, aralık ayı araştırmasında İstanbul seçimlerine odaklandı. 9-13 Aralık’ta İstanbul’un 39 ilçesinde 1500 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar, Ali Yerlikaya veya Murat Kurum’un yarışması halinde hangi adayın ne kadar oy alabileceği araştırıldı.
Metropoll anketine göre: İmamoğlu ile Bayraktar karşı karşıya gelirse İmamoğlu yüzde 45.1, Bayraktar yüzde 38 oranında oy alıyor. Yüzde 16.9’u “Fikrim yok” diyor.