Uzmanlardan doğum kontrol hapı uyarısı, ölüme götürebilir

Uzmanlardan doğum kontrol hapı uyarısı geldi. Doğum kontrol haplarının kadınlarda meme kanseri riskini artırabileceği bildirildi.

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Gebelikten korunmak veya tedavi etmek için kullanılan doğum kontrol hapları, kadınlarda meme kanserine yakalanma olasılığını yükseltebildiği ifade edildi. Bu önemli bilginin uzmanlar tarafından verilmesi dikkat çekti. Meme kanseri, dünya genelinde birçok kişinin yaşamını tehdit eden bir hastalık olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, her yıl 2,3 milyondan fazla yeni meme kanseri tanısı konduğunu belirtti. Bu da meme kanserinin erişkinler arasında en sık rastlanan kanser türü olduğunu ortaya koydu. Ülkelerin yüzde 95'inde meme kanseri, kadınlarda kanserden ölümün birinci veya ikinci sebebi olarak saptandı.

Meme kanserinin yüzde 60'ından fazlasının erken aşamada yakalanabilmesi için, ülkelerin ulusal düzeyde hazırlanmış programları uygulamaları tavsiye edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özerhan, meme kanserinin ortaya çıkmasında etkili olan genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerini anlatarak, erken tanının önemine vurgu yaptı.