Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan yeni hoca açıklaması! Hem isim hem tarih verdi

Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, hoca konusunda mutlu sona yaklaşıyor. Birçok teknik adamla görüşmeler gerçekleştiren siyah beyazlılar, anlaşmaya yaklaşırken Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'dan açıklama geldi. Yeni hoca konusunda tarih veren Feyyaz Uçar, başarılı teknik adamın adını doğruladı.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılırken yeni hoca arayışı hız kazandı.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası yeni hoca arayı devam ederken yönetimin takımın başına getireceği teknik direktör merak edilmeye başlandı.

Yabancı adaylar arasında bilindik isimler var

Beşiktaş'ın yabancı teknik direktör adayları arasında Filippo Inzaghi, Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Ruud van Nistelrooy, Frank de Boer, Jorge Sampaoli, Bruno Genesio, Stanislav Cherchesov gibi isimler yer alırken yerli hoca konusunda en önde gelen isim kulübün efsanesi Sergen Yalçın oldu.

İngiltere'den yeni iddia

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; siyah-beyazlılarda hoca adayı ikiye düştü. Bu isimlerin Sergen Yalçın ile Bruno Genesio olduğu öne sürülürken İngiltere'den yeni bir iddia geldi.

"Teklifi kabul edecek"

İngiliz basınından The Mirror; Beşiktaş'ın 1.5 yıllık sözleşme teklifi yaptığı Ole Gunnar Solskjaer'in teklifi kabul etmeye yakın olduğunu yazdı.

Feyyaz Uçar tarih verdi

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Hatayspor karşısında alınan galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yeni teknik direktör konusunda konuşan Feyyaz Uçar, "Teknik Direktör konusunda görüşmeler yapıldı. En doğru kararı vermek istiyoruz. Vaktimiz de çok fazla değil. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Bu hafta içinde birkaç hocayla daha görüşeceğiz. Teknik Direktör adayları arasında Sergen Yalçın da var. İsim aslında söylememem gerekiyor ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor." dedi.

Beşiktaş'ın teklifini doğrulamıştı

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında NTV'ye konuşan Solskjaer, "Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

2 yıldır takım çalıştırmıyor

Kariyerinde Cardiff City, Molde ve Manchester United takımlarını çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer, 21 Kasım 2021 yılından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.