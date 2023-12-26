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Çökertilen çetelerin lüks araçları polis arabası oldu! Bakan Yerlikaya paylaştı

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Çökertilen çetelerin lüks araçları polis arabası oldu! Bakan Yerlikaya paylaştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirildi. Söz konusu araçlar mahkeme kararınca emniyete tahsis edildi.

Çökertilen çetelerin lüks araçları polis arabası oldu! Bakan Yerlikaya paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 aracın ele geçirildiğini açıkladı. 

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Çökertilen çetelerin lüks araçları polis arabası oldu! Bakan Yerlikaya paylaştı

Bakan Yerlikaya, söz konusu araçların mahkeme kararınca emniyete tahsis edildiğini duyurdu.

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Çökertilen çetelerin lüks araçları polis arabası oldu! Bakan Yerlikaya paylaştı

İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye'nin Huzuru… İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti.

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Çökertilen çetelerin lüks araçları polis arabası oldu! Bakan Yerlikaya paylaştı

Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! 

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