Çökertilen çetelerin lüks araçları polis arabası oldu! Bakan Yerlikaya paylaştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirildi. Söz konusu araçlar mahkeme kararınca emniyete tahsis edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 aracın ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, söz konusu araçların mahkeme kararınca emniyete tahsis edildiğini duyurdu.
İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı
Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye'nin Huzuru… İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti.
Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır!