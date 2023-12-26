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Lösemili Nisan’ın kar hayali gerçek oldu, hiç kar görmemişti

Lösemili Nisan’ın kar hayali gerçek oldu, hiç kar görmemişti

Adana’da lösemi hastası 10 yaşındaki Nisan, hiç kar görmediğini doktoruna söyleyince doktoru ve hastane yönetimi küçük kızın isteğini mizansen de olsa yerine getirdi. Tedavisi devam eden lösemili çocuklar için organizasyon yapan hastane yönetimi, lösemili çocukları yapay kar ile sevindirdi.

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1 yıldır Acıbadem Adana Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören 10 yaşındaki Nisan Sortekin, kontrol için geldiği doktoru Çocuk Hematolojisi Uzmanı ve Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Antmen’e hiç kar görmediğini söyledi. Prof. Dr. Antmen ise hastane yönetimi ile görüşüp Nisan’ın hayalini gerçekleştirmek istediğini belirtti.

Yapay kar ile sevindiler
Acıbadem Adana Hastanesi, lösemili çocuklara yeni yıl öncesi özel bir organizasyon hazırladı. Nisan Sortekin’in yanı sıra hastanede tedavi gören 20 lösemili çocuk bir araya geldi. Çocuklar önce oynadı, daha sonra da yapay kar ile gönüllerince eğlendi.

“Çok eğlendim”
Nisan Sortekin, “Hiç kar görmemiştim. Bugün çok mutlu oldum, beni mutlu eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Onlar ne istese az”
Prof. Dr. Bülent Antmen ise lösemili çocukların çok ağır tedaviler gördüğünün altını çizerek, “Bu çocuklarımız çok zorlu tedaviler görüyor. Onlar ne isterse az bile, böyle bir şeyi Nisan benden isteyince hastane yönetimine bildirdim ve böyle bir organizasyonu hazırladık. Bütün çocuklar çok eğlendi. Toplumumuzun bu hastalığın bilincinde ve farkında olması gerekiyor” diye konuştu.

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