Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a 25'e milyon dolar

Yazar Erol Mütercimler, 29 Aralık Cuma akşamı saat 20:45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali için taraflara ve TFF'ye ödenecek toplam miktarın 100 milyon dolar olduğunu yazdı.

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nin sahibi Fenerbahçe, Süper Kupa finali için 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

2023 Süper Kupa finaline kısa süre kala araştırmacı-yazar Erol Mütercimler'den bomba bir iddia geldi.

Mütercimler, Halk TV'de katıldığı programda, ''Suudi Arabistan'a 100 milyon dolar için gidiyorlar. Rakamı öğrendim. 50 milyon dolar Futbol Federasyonu alacak. 25 milyon dolar Fenerbahçe'ye, 25 milyon dolar Galatasaray'a' verilecek." bilgisini paylaştı.

Karşılaşmanın yurt dışında oynanacak olmasına ilişkin her iki camiadan da yoğun tepki gelmesine rağmen Mütercimler'in öne sürdüğü rakam bu takımların bir sezonda elde edebileceği toplam gelirin içinde büyük bir yer kaplıyor.