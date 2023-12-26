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Dolar/TL'de yeni zirve görüldü! 2023'ün son günlerinde şaşkına çeviren rakam

Dolar/TL'de yeni zirve görüldü! 2023'ün son günlerinde şaşkına çeviren rakam

Dolar/TL bu sabah 29,30'un üzerinde yeni tarihi zirvesini gördü. Merkez Bankası'nın kontrolündeki kurda her gün sınırlı artış dikkat çekiyor.

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Reuters'da yer alan piyasalarda işlem hacimleri dünyanın pekçok ülkesindeki tatil nedeniyle gerilerken dolar/TL 29,30 eşiğini aşarak yeni tarihi zirveyi gördü.

Yurtiçinde izlenecek veriler arasında aralık ayı imalat sanayinde kapasite kullanım ve reel kesim güven endeksleri izlenecek.

Haftanın geri kalanında ise Perşembe günü ekonomik güven endeksi, yılın son işlem günü olan Cuma gününde ise borç stoku, bankacılık aylık verileri, iç borçlanma stratejisi açıklanacak.

TL, eylül başından bu yana zaman zaman hafiflese de devam eden günlük sınırlı değer kaybını bugün de sürdürdü. Geçen haftayı 29,2395 ile kapatan dolar/TL bu sabah 29,3105'e kadar yükseldi.

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