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Veyis Ateş'in acı günü: Annesi hayatını kaybetti

Veyis Ateş'in acı günü: Annesi hayatını kaybetti

Gazeteci Veyis Ateş, annesi Halide Ateş'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Gazeteci Veyis Ateş'in annesi hayatını kaybetti. Veyis Ateş annesinin acı haberini sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duyurdu. Ateş, "Kıymetli Validem Halide ATEŞ emaneti sahibine teslim etti." ifadesini kullandı ardından annesinin cenaze programıyla ilgili detayları paylaştı.

Ateş paylaşımının devamında, "Cenazesi 27 Aralık Çarşamba günü öğle namazını müteakiben Tarsus Şehir Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah anneciğime rahmeti ile muamele eylesin." dedi.

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