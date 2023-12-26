BIST 7.282
DOLAR 29,33
EURO 32,31
ALTIN 1.943,64
HABER /  GÜNCEL

Frenleri boşalan minibüs köprü korkuluklarını kırarak çaya uçtu

Frenleri boşalan minibüs köprü korkuluklarını kırarak çaya uçtu

Karabük’te sabah saatlerinde kavşaktan döndüğü sırada frenleri boşalan minibüs demirçelik köprüsünün korkuluklarını kırarak Araç çayına uçtu. Kazada yan vaziyette suya batan aracın sürücüsü yaralı olarak itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah 08.20 sıralarında kent merkezi girişindeki demir çelik köprüsünde meydana geldi. Pazarcılık yapan Süleyman Aysan (59) idaresindeki 78 BH 672 plakalı minibüsü ile demirçelik kavşağında dönüş yaptığı sırada iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu köprü korkuluklarını kırarak Araç çayına uçtu. Yan vaziyette suya batan aracın sürücüsü boğulmaktan son anda kurtularak aracından çıkarak yardım bekledi. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı sonucu olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri halat merdivenle indikleri yerden yaralı sürücüyü sedyeye alarak itfaiye merdiveni yardımı ile yukarıya çıkardı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bulunduğu sürücü Aysan, araçta tek olduğunu ve biranda frenlerinin boşaldığını söyledi.

Yaralı sürücü daha sonra ambulansa alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada haberi alır almaz olay yerine gelen sürücünün kızı ise gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan köprünün üzerine dolan vatandaşlar kurtarma çalışmalarını ve yaşananlarını film gibi izleyerek cep telefonları ile kayda aldı.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Diğer yandan yeni düzenleme ile yıl içinde yenilenen ve akıllı kavşak olarak lanse edilen kavşak sürücülerin aklını zorlarken, artan kazalar sonucu sürücüler kavşağın yeniden elden geçmesini istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dumandan etkilenen ev sahibi hastanede hayatını kaybetti
Dumandan etkilenen ev sahibi hastanede hayatını kaybetti
Karlıova’da kar yağdı, belediyenin karla mücadelesi de başladı
Karlıova’da kar yağdı, belediyenin karla mücadelesi de başladı
Kundakladığı 3 evin yanmasına sebep olan şahıs tutuklandı
Kundakladığı 3 evin yanmasına sebep olan şahıs tutuklandı
Dolar/TL'de yeni zirve görüldü! 2023'ün son günlerinde şaşkına çeviren rakam
Dolar/TL'de yeni zirve görüldü! 2023'ün son günlerinde şaşkına çeviren rakam
Ardahan’da şiddetli kar yağışı, 14 köy yolu ulaşıma kapandı
Ardahan’da şiddetli kar yağışı, 14 köy yolu ulaşıma kapandı
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz hale getirildi
Manavgat Belediye Başkanı'nın evinin çatısındaki yangın korkuttu
Manavgat Belediye Başkanı'nın evinin çatısındaki yangın korkuttu
Muş’ta yüksek rakımlı köyler kara gömüldü, hayat durdu
Muş’ta yüksek rakımlı köyler kara gömüldü, hayat durdu
Uzmanlardan diş protezini çamaşır suyunda bekletenlere uyarı geldi
Uzmanlardan diş protezini çamaşır suyunda bekletenlere uyarı geldi
Ali Babacan gözünü yüzde 15-20'e dikti Babacan'ın seçim analizi konuşuluyor
Ali Babacan gözünü yüzde 15-20'e dikti Babacan'ın seçim analizi konuşuluyor
Hatay'da vatandaşların 2024'ten beklentisi depremsiz bir yıl geçirmek oldu
Hatay'da vatandaşların 2024'ten beklentisi depremsiz bir yıl geçirmek oldu
Lösemili Nisan’ın kar hayali gerçek oldu, hiç kar görmemişti
Lösemili Nisan’ın kar hayali gerçek oldu, hiç kar görmemişti