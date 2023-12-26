Kundakladığı 3 evin yanmasına sebep olan şahıs tutuklandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ateşe verdiği 3 evin yanmasına sebep olan şahıs tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, 23 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, U.D. isimli şahıs bilinmeyen sebeple bir evi ateşe verdi. Çıkan yangın iki eve daha sıçradı. Yangında can kaybı olmazken, 3 evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili gözaltına alına alınan U.D., 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamaları ile ile yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklandı.