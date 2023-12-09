"Vücudunun çoğu yerinde et kalmamış, köpekler yemiş çocuğumu!" Babası Tunahan'ın son durumunu anlattı
ANKARA Keçiören'de sabah okula giderken sahipsiz köpek sürüsünün parçalamasından son anda kurtarılan ancak ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın hayatta kalma mücadelesi sürüyor. Babası Halil Yılmaz, yoğun bakımda gördüğü oğlunun son halini anlattı. Baba Yılmaz'ın hayvan severlere yönelik eleştirileri dikkat çekti.
Ankara'da başıboş sokak köpeği sürüsü sabah okula giden ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ı parçalamıştı. Dün "Çocuğumun vücudunun çoğu yerinde et kalmamış yemişlerdi çocuğumu” diyen baba Halil Yılmaz, bugün gördüğü çocuğunun son durumunu, "Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu. Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor" diye özetledi. Hayvan severlerle ilgili söyledikleri ise kulağa küpe olacak cinstendi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz (9) ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edilen Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, oğlunu yoğun bakım servisinde ziyaret ettiğini ve durumunun iyiye gittiğini söyledi.
Hayvan sevgisi insan sevgisinden öne geçti
Baba Halil Yılmaz, dün yaptığı açıklamada, "Çocuğum paramparça gitti, çocuğumun vücudunun çoğu yerinde et kalmamış yemişlerdi çocuğumu. Tüm yetkililere sesleniyorum; can mı gitmesi lazım. Bir ağaç dikin, kaç yılda yetişiyor bu ağaç. Hayvanseverlere de sesleniyorum; şu anda Türkiye'de hayvan sevgisi insan sevgisinden öne geçmiş durumda. Türkiye hangi çağda? Burası Türkiye'nin başkenti değil mi?" diye isyan etmişti.
“Gördüğümde nefes almaya çalışıyordu”
Tunahan'ı yoğun bakım bölümünde kısa süreli ziyaret ettiğini dile getiren baba Halil Yılmaz son durumunu şöyle anlattı: “Şu anda az önce yanımdaydım. Yoğun bakıma ünitesine girdim. Doktorlarımız sağ olsun elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dualarını eksik etmesinler bizden. Allah dualarını kabul etsin."