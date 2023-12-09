"Vücudunun çoğu yerinde et kalmamış, köpekler yemiş çocuğumu!" Babası Tunahan'ın son durumunu anlattı

Hayvan sevgisi insan sevgisinden öne geçti

Baba Halil Yılmaz, dün yaptığı açıklamada, "Çocuğum paramparça gitti, çocuğumun vücudunun çoğu yerinde et kalmamış yemişlerdi çocuğumu. Tüm yetkililere sesleniyorum; can mı gitmesi lazım. Bir ağaç dikin, kaç yılda yetişiyor bu ağaç. Hayvanseverlere de sesleniyorum; şu anda Türkiye'de hayvan sevgisi insan sevgisinden öne geçmiş durumda. Türkiye hangi çağda? Burası Türkiye'nin başkenti değil mi?" diye isyan etmişti.