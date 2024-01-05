Hemşire prematüre bebeklerin yoğun bakım serüvenini kitaplaştırdı

Denizli’de uzun yıllar yeni doğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşire, prematüre bebeklerin yoğun bakım serüvenini anlatan kitap yayınlandı.

Abone ol

Denizli’de özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde uzun yıllar hemşirelik yapan Zahide Yıldırım, yıllarca bebeklerin küvezde kaldıkları, anne ve babaları hakkında düşünceleri, başından geçen olayları kaleme aldığı deneyimlerini kitap haline getirdi.

Ülke genelinde birçok platformda satışa çıkan kitap özellikle anne-baba adayları tarafından büyük ilgiyle karşılaştı. Her anne ve babanın başına gelebilecek olan erken doğumun süreçlerini, aile ve bebeğin sürecini, bebeklerin neler hissettiğini anlatan kitap hakkında konuşan yazar Zahide Yıldırım, “Yıllarca bebekler ve aileleri arasında oluşan duygu bağında köprü olduk. Bu hisleri her zaman içimizde yaşadık. Gecenin üçünde, dördünde bir bebeğin gözlerinin içine bakıp onlarla konuşabildiğimiz özel zamanlarımız oldu. Bu duyguları tek tek kaleme almaya çalıştım. Kitap hakkında henüz iki hafta önce yayınlanmasına rağmen çok güzel geri dönüşler aldım. Çok mutluyum en büyük hayalim bu kahramanlarımızın düşüncelerini dile getirmeye çalıştım” dedi.

“Her prematürenin yoldaşı bizler gibi hemşirelerdir”



Prematüre bebekler ile olan özel bağlarının her zaman anlamlı olduğunu belirten Yıldırım, “Prematüre bebeklerinde bir insan olduğunu duygu ve düşüncelerinin olduğunu anlayabiliyoruz. Bu kitapla hem anne babalara umut, anne baba adaylarına rehber ve başına gelmiş ailelere de güzel hatıralarla dolu bir kitap oldu. Herkese kitabı okumalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.