Cem Küçük 'yüzde 99' diyerek AK Parti İstanbul adayını açıkladı

Gazeteci Cem Küçük Erdoğan'ın pazar günü açıklayacağı İstanbul adayının Murat Kurum olacağını yazdı.

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Uzun süredir AK Parti'nin İstanbul, İzmir ve Ankara adaylarına yönelik AK Parti Genel Merkezi'nde yoğun bir çalışma sürüyor.

Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde, aday belirleme komisyonu toplantı öncesi gazetecilerin soruları üzerine, 7 Ocak pazar günü İstanbul için, 15 Ocak Pazartesi günü ise Ankara adaylarını açıklayacaklarını duyurmuştu.

"Yüzde 99 Murat Kurum açıklanacak"

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kulisler hareketlendi. Gazeteci Cem Küçük , AK Parti kulislerinde İstanbul için en güçlü adayı açıkladı.

Küçük, X(twitter) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti kaynakları: Pazar günü aday olarak yüzde 99 Murat Kurum açıklanacak.

" ifadelerini kullanarak İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Durumu Bakanı Murat Kurum'un ön planda olduğunu duyurdu.

Cem Küçük, paylaşımında "Kentsel dönüşüm ve afet bölgelerindeki çalışmalar Kurum'un yıldızını parlattı." ifadelerini kullandı