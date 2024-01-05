BIST 7.572
DOLAR 29,84
EURO 32,67
ALTIN 1.954,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da yaşayan Ukraynalı kadın Müslüman oldu!

Şanlıurfa'da yaşayan Ukraynalı kadın Müslüman oldu!

Şanlıurfa'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Olena Mınıeıeva, Müslüman oldu.

Abone ol

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, evlendikten sonra Şanlıurfa'ya yerleşen Olena Mınıeıeva, Müslüman olmaya karar verince Eyyübiye Müftülüğüne başvuruda bulundu.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde, kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Mınıeıeva, "Elif" ismini aldı.

İlçe Müftüsü Osman Toprak, Elif'e İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler vererek, Kur’an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.

Elif ise Müslüman olmaktan duyduğu huzuru dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir’de kayıp hayvan ilanları artıyor
Eskişehir’de kayıp hayvan ilanları artıyor
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
BRICS, küresel ekonomi ve enerjideki rolünü büyütüyor! Üye sayısı iki kat arttı!
BRICS, küresel ekonomi ve enerjideki rolünü büyütüyor! Üye sayısı iki kat arttı!
Cem Küçük 'yüzde 99' diyerek AK Parti İstanbul adayını açıkladı
Cem Küçük 'yüzde 99' diyerek AK Parti İstanbul adayını açıkladı
Tunceli'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!
Tunceli'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!
Kırıkkale'de kaçak tütün ticaret operasyonu: 5 gözaltı
Kırıkkale'de kaçak tütün ticaret operasyonu: 5 gözaltı
Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi!
Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi!
Diyarbakır’da otizmli bireyler sporla hareket kabiliyetlerini artırıyor
Diyarbakır’da otizmli bireyler sporla hareket kabiliyetlerini artırıyor
Gazetecilere yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM’ne sunuldu!
Gazetecilere yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM’ne sunuldu!
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı!
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı!
Kıtlama olarak içilen sıcak çaylar yemek borusu kanserini tetikliyor
Kıtlama olarak içilen sıcak çaylar yemek borusu kanserini tetikliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis Fethi Sekin'i andı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis Fethi Sekin'i andı