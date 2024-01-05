BIST 7.572
DOLAR 29,84
EURO 32,67
ALTIN 1.954,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sosyal medyada gördüğü reklama tıkladı, 150 bin lirasından oldu

Sosyal medyada gördüğü reklama tıkladı, 150 bin lirasından oldu

KASTAMONU'da sosyal medyada gördüğü düşük vadeli kredi reklamına tıklayarak bilgilerini paylaşan vatandaş 150 bin TL dolandırıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da il merkezinde yaşayan M.K., sosyal medyada gezindiği sırada bir bankanın 0,29 faiz oranıyla kredi verdiğini belirten reklamı gördü. 750 bin TL’ye kadar 0,29 faiz oranıyla kredi imkanının tanındığını içeren reklamın linkine tıklayan M.K., kendisinden istenilen bilgileri ve şifreleri karşı taraf ile paylaştı.

Bir süre sonra bilgileri kullanılarak mobil bankacılık hesabından 150 bin TL tutarında kredi çekildiğini fark eden M.K., ilk olarak banka ile irtibat sağladı. Banka ile yaptığı görüşme sonrasında dolandırıldığını öğrenen M.K., polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Öte yandan, dolandırıcılar tarafından hesabından 150 bin TL para çekilmeye çalışılan başka bir vatandaş ise dolandırıldığını anlaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, söz konusu bankaya giderek şahsın hesabına bloke koydurarak paranın çekilmesini engelledi.

Benzer bir yöntem kullanan dolandırıcılar, bir vatandaşın banka hesabında bulunan 29 bin TL’yi kendi hesaplarına aktardı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şahıs, karakola giderek şikayette bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! 150 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kaybolmuşlardı
Foto Galeri Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! 150 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kaybolmuşlardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'nin İstanbul ve Ankara dahil 8 büyükşehir adayı belli oldu! İbre son anda o isme döndü
AK Parti'nin İstanbul ve Ankara dahil 8 büyükşehir adayı belli oldu! İbre son anda o isme döndü
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Şanlıurfa'da yaşayan Ukraynalı kadın Müslüman oldu!
Şanlıurfa'da yaşayan Ukraynalı kadın Müslüman oldu!
Eskişehir’de kayıp hayvan ilanları artıyor
Eskişehir’de kayıp hayvan ilanları artıyor
BRICS, küresel ekonomi ve enerjideki rolünü büyütüyor! Üye sayısı iki kat arttı!
BRICS, küresel ekonomi ve enerjideki rolünü büyütüyor! Üye sayısı iki kat arttı!
Cem Küçük 'yüzde 99' diyerek AK Parti İstanbul adayını açıkladı
Cem Küçük 'yüzde 99' diyerek AK Parti İstanbul adayını açıkladı
Tunceli'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!
Tunceli'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!
Kırıkkale'de kaçak tütün ticaret operasyonu: 5 gözaltı
Kırıkkale'de kaçak tütün ticaret operasyonu: 5 gözaltı
Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi!
Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi!
Diyarbakır’da otizmli bireyler sporla hareket kabiliyetlerini artırıyor
Diyarbakır’da otizmli bireyler sporla hareket kabiliyetlerini artırıyor
Gazetecilere yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM’ne sunuldu!
Gazetecilere yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM’ne sunuldu!
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı!
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı!