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AK Parti'nin İstanbul ve Ankara dahil 8 büyükşehir adayı belli oldu! İbre son anda o isme döndü

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara dahil 8 büyükşehir adayı belli oldu! İbre son anda o isme döndü

AK Parti, pazar günü İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayını açıklayacak. Ali Yerlikaya denilirken, Murat Kurum ismi öne çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti'nin Ankara ve İstanbul dahil 8 büyükşehir belediye başkan adayının belli olduğunu belirterek isim isim listesini verdi.

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AK Parti’nin en çok merak edilen İstanbul adayı ile ilgili kulisler iyice hareketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul adayını Pazar günü açıklayacağız" çıkışı sonrası Ali Yerlikaya'nın adaylık ihtimali yüzde 70 olarak gösteriliyordu. Ancak şu saat itibariyle Murat Kurum'un adaylığı netleşmiş gibi gözüküyor. İsmail Saymaz, AK parti kulislerinden 8 büyükşehir belediye başkanı adayının ismini yazdı. 

İstanbul'da ibre Murat Kurum'a döndü

"AK Parti’de İstanbul ibresi eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a döndü" diyen İsmail Saymaz, Ankara başta olmak üzere diğer 7 büyükşehir belediyesi için AK Parti'nin adaylarının listesini verdi:

Ankara'da Turgut Altınok

Ankara: Turgut Altınok
Adana: Halil Nacar
Antalya: Hakan Tütüncü
Bursa: Alinur Aktaş
Gaziantep: Fatma Şahin
Sakarya: Rıdvan Duran
Trabzon: Murat Zorluoğlu

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