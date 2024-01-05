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Sivasspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçının bilet satışı başladı.

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Sivasspor'un, bu sezon sahasında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda geçerli olacak bilet fiyatları belli oldu.

Buna göre 11 Ocak Perşembe günü Sivasspor ile Galatasaray arasında saat 17.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 1.100 TL
Maraton Alt: 1.050 TL
Maraton Üst: 1.050 TL
Güney Alt: 800 TL
Güney Üst: 800 TL
Bayan Tribün: 800 TL
Misafir Tribün: 1.000 TL

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