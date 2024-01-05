Sivasspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçının bilet satışı başladı.Abone ol
Sivasspor'un, bu sezon sahasında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda geçerli olacak bilet fiyatları belli oldu.
Buna göre 11 Ocak Perşembe günü Sivasspor ile Galatasaray arasında saat 17.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 1.100 TL
Maraton Alt: 1.050 TL
Maraton Üst: 1.050 TL
Güney Alt: 800 TL
Güney Üst: 800 TL
Bayan Tribün: 800 TL
Misafir Tribün: 1.000 TL