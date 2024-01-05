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Dede olduğu gün adaylığını açıkladı

Dede olduğu gün adaylığını açıkladı

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 3. kez dede olduğu gün gerçekleştirilen programla adaylığını açıkladı.

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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Çiçek ismini verdikleri torununun doğduğu gün belediye personeli ile birlikte düzenlediği programla adaylığını açıkladı. Belediye sosyal tesislerinde gerçekleşen programda Başkan Fırıncıoğlu, meşale ve konfetilerle karşılandı. Davul zurna eşliğinde sosyal tesise giren Başkan Fırıncıoğlu'nu belediye meclis üyelerinin yanı sıra zabıta, temizlik işçileri gibi çeşitli birimlerde çalışan personel de yalnız bırakmadı. Hem 3. kez dede olmanın sevincini yaşayan Başkan Fırıncıoğlu, hem de belediye personelinin programa gösterdiği yoğun ilginin mutluluğunu yaşadı. Torun sevincini çalışanlarla paylaşan Fırıncıoğlu, "Sabahleyin 3. kez dede oldum. Fırıncıoğlu sülalesine bir de Çiçek isminde bir torunum geldi. Bugün, bu mutlu günümde sizlerle beraber adaylığımı da açıklamak istedim. Bundan sonrası partilerin, AK Parti ve MHP'nin takdirleri doğrultusundadır. Her iki partiye de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu sevgiyi gördükten sonra sizinle seçime değil, ölüme bile giderim" dedi.

Fırıncıoğlu'nun adaylığının hayırlı olmasını dileyen MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik ise, Cumhur İttifakı seçmenleri tarafından oy pusulasında 3 hilale oy verilerek yeniden Belediye Başkanı seçileceğine inandığını ifade etti.

MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve belediye meclis üyeleri ile birlikte belediye çalışanlarını selamlayan Fırıncıoğlu, çalışanlarla tek tek tokalaşarak tebrikleri kabul etti.

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