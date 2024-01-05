Fatih Altaylı'ya operasyon çekmekle suçlanan ROK'tan Altaylı'nın son açıklamasına yanıt

Gazze mitingi sonrası yaptığı paylaşım sonrası soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Fatih Altaylı, Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterdi. “Rasim haklı çıktı ama ona yaz diyorlar yazıyor” diyen Altaylı'ya Kütahyalı, "Beni kendisi gibi zannediyor. Ben DEVLET’in benden isteğini yapsaydım babalar gibi tutuklanırdı" diye yanıt verdi

Abone ol

Gazeteci Fatih Altaylı Gazze mitingine katılan bir kişiye yumruk atan için "eline sağlık" paylaşımı yaptı.

Hakkında soruşturma başlatılan Altaylı, İstanbul Adalet Sarayı’ndaçıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altaylı tartışmasına ilişkin günler öncesinde yazar Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken paylaşımlar geldi.

"Altaylı'ya operasyon çekmiyorum" demişti

Kütahyalı, gazeteci Fatih Altaylı için devlet içinde bir mücadele başladığını ve Atatürkçü kanat ile muhafazakar kanadın karşı karşıya geldiğini iddia etti.

"Altaylı’nın tutuklanıp tutuklanmayacağını devlet içi güç dengesi belirleyecek” diyen Rasim Ozan Kütahyalı, "Ben bu devlet içi konuda asla taraf değilim. Altaylı’ya operasyon çekmiyorum. Sadece objektif şekilde fotoğraf çekiyorum. Fatih Altaylı’ya bir şeyler olacak ama ne olacak ben de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklama ikili arasındaki tartışmayı alevlendirdi. Bir takipçinin Kütahyalı'ya konuya ilişkin görüşüne verdiği cevap yeni bir polemiğin fitili ateşleyecek türden...

"Babalar gibi tutuklanırdı"

Devlet içinde uzlaşma