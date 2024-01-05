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Bolu’da 2023'te 460 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bolu’da 2023'te 460 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bolu’da polis ekipleri tarafından 2023 yılında yapılan operasyonlar çerçevesinde 460 kilogram 158 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 471 şahsa işlem yapıldı, 69'u ise tutuklandı.

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılında 248 operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar çerçevesinde toplamda 460 kilogram 158 gram uyarıcı, 85 bin 162 uyuşturucu hap ele geçirildi. 248 operasyonda 471 şahsa işlem yapılırken 69'u tutuklandı.

Ayrıca uyuşturucu madde kullanımına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedefiyle, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ çerçevesinde 52 etkinlikte bin 725 anne ve anne adayına bilgilendirme yapıldı. ‘Narko Rehber Projesi’ ise çerçevesinde 98 etkinlikte 14 bin 871 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

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