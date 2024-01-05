Fox TV'nin adı değişiyor! TGRT iken Fox olmuştu yeni ismi ne olacak?

Fox TV'nin adı bir kez daha değişiyor. İhlas Holding bünyesinde TGRT olarak yayın hayatına devam ederken ABD'li gruba satılıp adını Fox TV olarak değiştiren kanal, bir kez daha isim değişikliğine gidiyor.

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FOX TV'nin şu günlerde yeni yıl tanıtımları çekiliyor. Kanalın ekran yüzleri ve dizi yıldızları yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde bir araya geliyor. Bu çekimin sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda kanalın yeni adının da duyurulacağı özel bir çekim olduğu öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kanalın isim değişikliği şubat ayında gerçekleşecek. Kanalın yeni ismi ise henüz netleşmedi. Fox TV daha önce TGRT olarak yayın hayatına değiştirirken ABD'ye satılmasının ardından Fox TV adını almıştı.

İsim değişikliğinin sebebi İngiliz medya devi Disney grubunun FOX TV'yi satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması… Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen kanalın adı değişecek.