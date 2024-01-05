BIST 7.574
DOLAR 29,84
EURO 32,64
ALTIN 1.949,40
HABER /  MEDYA

Fox TV'nin adı değişiyor! TGRT iken Fox olmuştu yeni ismi ne olacak?

Fox TV'nin adı değişiyor! TGRT iken Fox olmuştu yeni ismi ne olacak?

Fox TV'nin adı bir kez daha değişiyor. İhlas Holding bünyesinde TGRT olarak yayın hayatına devam ederken ABD'li gruba satılıp adını Fox TV olarak değiştiren kanal, bir kez daha isim değişikliğine gidiyor.

Abone ol

FOX TV'nin şu günlerde yeni yıl tanıtımları çekiliyor. Kanalın ekran yüzleri ve dizi yıldızları yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde bir araya geliyor. Bu çekimin sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda kanalın yeni adının da duyurulacağı özel bir çekim olduğu öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kanalın isim değişikliği şubat ayında gerçekleşecek. Kanalın yeni ismi ise henüz netleşmedi. Fox TV daha önce TGRT olarak yayın hayatına değiştirirken ABD'ye satılmasının ardından Fox TV adını almıştı. 

İsim değişikliğinin sebebi İngiliz medya devi Disney grubunun FOX TV'yi satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması… Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen kanalın adı değişecek. 

ÖNCEKİ HABERLER
Sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi tutuklandı!
Sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi tutuklandı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Mersin Üniversitesi yemeğini artık kendi üretiyor
Mersin Üniversitesi yemeğini artık kendi üretiyor
ABD, Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi!
ABD, Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi!
Elazığ'da "Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi
Elazığ'da "Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi
Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 7 Ocak'ta yapılacak
Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 7 Ocak'ta yapılacak
Kızıldeniz tehlikesi tedarik rotalarını uzatıyor!
Kızıldeniz tehlikesi tedarik rotalarını uzatıyor!
Inter, Club Brugge'den Buchanan'ı transfer etti
Inter, Club Brugge'den Buchanan'ı transfer etti
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
Dede olduğu gün adaylığını açıkladı
Dede olduğu gün adaylığını açıkladı
Yargıtay Başkanı: Anayasa Mahkemesi ile 5-6 yıldır görüş ayrılıklarımız var!
Yargıtay Başkanı: Anayasa Mahkemesi ile 5-6 yıldır görüş ayrılıklarımız var!
Fatih Altaylı'ya operasyon çekmekle suçlanan ROK'tan Altaylı'nın son açıklamasına yanıt
Fatih Altaylı'ya operasyon çekmekle suçlanan ROK'tan Altaylı'nın son açıklamasına yanıt