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Kayseri'de FETÖ üyesi 5 şahıs yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyesi 5 şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aralarında ihraç kamu görevlileri ve müteahhitlerin de bulunduğu, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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