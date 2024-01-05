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Haber alınamayan yaşlı kadın evinde seccade üzerinde ölü bulundu

Haber alınamayan yaşlı kadın evinde seccade üzerinde ölü bulundu

Bolu'da komşularının haber alamadığı 88 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evde seccade üzerinde ölü bulundu.

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Olay, Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karamanlı Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 88 yaşındaki Meryem Güray Onaran’dan uzun süredir haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine yaşlı kadının ikamet ettiği eve giden ekipler, yaşlı kadının namaz seccadesi üzerinde hareketsiz şekilde gördü. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

88 yaşındaki Meryem Güray Onaran cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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