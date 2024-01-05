Zonguldak'ta balıkçıların ağına mayın takıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balıkçıların ağına takılan mayın paniğe neden oldu.

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Olay, Bozhane Limanında meydana geldi. Barınak içerisinde balığa çıkan teknelerden birinin ağına cisim takıldı. Balıkçıların anlamlandıramadığı cismin mayın olduğu ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler limana giriş çıkışları yasakladı.



İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.