Polislerin göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Bu kirli oyunu bozacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6992 Polisimizin Göreve Başlaması ile 1573 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Yabancı düşmanlığı ve milletimizin mukaddes değerleri üzerinden, önceki oyunların sergilenmeye çalışıldığını görüyoruz. Milletimizi çeşitli bahanelerle bölmek için sayısız denemelere şahit olduk. Allah'ın izniyle bu kirli oyunu bozacağız" diye konuştu.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugünkü atama ve araç takviyesiyle İstanbul Emniyeti Avrupa ülkelerinin ordularından daha büyük insan gücüne ulaştı. İstanbul'da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607'ye, araç sayımız da 8 bin 894'e yükseliyor.

İstanbul'un güvenliği bizim için hayati öneme sahiptir.

Bugün şehadetinin 7. yıl dönümünü idrak ettiğimiz şehit polis memuru Fethi Sekin ile birlikte görevi başında şehit edilen tüm kahraman güvenlik güçlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Yabancı düşmanlığı ve milletimizin mukaddes değerleri üzerinden, önceki oyunların sergilenmeye çalışıldığını görüyoruz.

"Bu kirli oyunu bozacağız"

Milletimizi çeşitli bahanelerle bölmek için sayısız denemelere şahit olduk. Allah'ın izniyle bu kirli oyunu bozacağız. Milletimizin değerlerine savaş açanların heveslerini kursaklarında bırakmaya kararlıyız.

Biz dünyanın en gözde coğrafyasını kendimize vatan yaptık. Çok büyük tehditlere maruz kalan bir milletiz. Bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali olmuştur. Sorumluluklarımızı yerine getirmek için çok büyük fedakarlıklarda bulunduk. Neredeyse her anımız mücadeleyle geçti. Çok büyük zaferleri de çok büyük acıları da bu topraklarda yaşadık.

Cumhuriyetimiz döneminde de bu imtihan devam etti. Son 40 yıla damga vuran FETÖ ve PKK terör örgütleri başta olmak üzere birçok sınamaya maruz kaldık. Hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık.

"Milletimizi devletine karşı kışkırtmak için sayısız deneme yapıldı"

Sadece son 10 yılda yaşadıklarımıza baksak bu örneklerin yüzlercesiyle karşılaşmak mümkündür. Milletimizi birbirine düşürmek istediler. Milletimizi devletine karşı kışkırtmak için sayısız deneme yapıldı. Gezi olayları bunu örneklerinden biriydi. Türkiye'nin gördüğü en büyük ihanet çetelerinden biri olan FETÖ'nün 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz hain darbe girişimi bunların örneklerinden birisidir. Çukur eylemleri bunun örneklerinden birisidir.

"İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız"

İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız. 31 Mart'ta yeniden adım atacağız. İstanbul'u zamanında çöp, çamur ve çukurdan nasıl temizlediysek Allah'ın izniyle 31 Mart'ta İstanbullunun emaneti yeniden bize vermesiyle şehri tekrar ayağa kaldıracağız. İstanbul'a hizmet etmek için bu şehri hak etmek gerekir.